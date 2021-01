Tegen de Duitse dopingarts Mark S. is vrijdag een gevangenisstraf van 5,5 jaar geëist. De rechtbank van München doet naar verwachting volgende week uitspraak in de zaak.

De 43-jarige S. is de spil in de dopingaffaire die de naam 'Operatie Aderlass' draagt. Hij staat samen met vier handlangers terecht.

Operation Aderlass is een politieonderzoek dat begin 2019 in gang werd gezet en is gericht op een dopingnetwerk dat over de hele wereld opereert. Daarbij wordt vooral naar het wielrennen en de wintersporten gekeken.

S. werd na huiszoekingen in hetzelfde jaar in zijn woonplaats Erfurt aangehouden en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Hij wordt gezien als het hoofd van een internationaal bloeddopingnetwerk.

Een van de sporters die in verband kon worden gebracht met S. was het Oostenrijkse langlauftalent Max Hauke. De sporter werd in februari 2019 op heterdaad betrapt toen hij een bloedtransfusie onderging. De beelden van de betrapte Hauke gingen de wereld over.

30 Oostenrijkse langlaufer op heterdaad betrapt tijdens bloedtransfusie

Schmidt bekende in september schuld

S. bekende afgelopen jaar dat hij bij heel wat sporters illegale bloedtransfusies heeft uitgevoerd. Hij wordt ervan verdacht tussen 2011 en februari 2019 zeker 150 keer verboden middelen te hebben verstrekt.

De arts zei tijdens de behandeling van de zaak dat hij het niet om het geld deed. "Ik was gefascineerd door topsport. Ik deed het niet voor het geld, maar het was een hobby", aldus S..

De rechtszaak moest in oktober worden opgeschort, omdat één van de betrokkenen besmet was geraakt met het coronavirus.