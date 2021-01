Motorcoureur Joan Barreda heeft vrijdag de ingekorte zesde etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven. Het is al de derde ritzege voor de Spanjaard in deze 43e editie en de 27e overwinning uit zijn loopbaan.

De zesde etappe van Al Qaisumah naar Haïl in Saoedi-Arabië werd donderdagavond "om veiligheidsredenen" ingekort door de organisatie. Het zou normaal gesproken een klassementsrit van 488 kilometer worden met twee verbindingsritten, goed voor een totale afstand van 792 kilometer.

Barreda hield over een uiteindelijke afstand van 618 kilometer Ross Branch achter zich. De coureur uit Botswana kwam dertien seconden later binnen, ruim voor de Australische nummer drie Daniel Sanders (+53 seconden).

Kevin Benavides, die donderdag in de vijfde etappe bij een val zijn neus brak, passeerde de finish bijna tien minuten later dan winnaar Barreda en raakte de leiding in het algemeen klassement kwijt aan de Australiër Toby Price.

Barreda, die eerder al de tweede en de vierde etappe won, staat nu zevende in de rangschikking.

Sainz wint bij auto's, Peterhansel behoudt leiding

Bij de auto's ging de overwinning naar Carlos Sainz. Voor de Spanjaard en zijn navigator Lucas Cruz is het de tweede zege van deze Dakar Rally, nadat de eerste etappe ook al werd gewonnen door Sainz.

In de zesde rit kwam Sainz iets meer dan vier minuten eerder binnen dan Yazeed Al Rajhi. Nasser Al Attiyah, die de tweede, derde en vierde etappe won, eindigde dit keer als derde. Stéphane Peterhansel verloor weinig tijd op Al Attiyah en behoudt de leiding in het algemeen klassement.

De 43e editie van de Dakar Rally is zaterdag begonnen met de proloog en duurt nog tot en met vrijdag 15 januari.