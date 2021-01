Kevin Benavides heeft donderdag bij een valpartij in de Dakar Rally zijn neus gebroken, maar de Argentijnse klassementsleider bij de motoren wil de woestijnrally desondanks voortzetten. Carlos Sainz sr. was donderdag woest wegens problemen met de navigatie.

Benavides kwam in de slotfase van de vijfde etappe hard ten val. "Ik sprong over de top van een duin en verwachtte snel te kunnen landen, maar aan de andere kant was een diep gat", zegt de motorcoureur tegen het Argentijnse medium Clarín.

"Ik viel en de klap had een flinke impact. Met mijn helm klapte ik tegen het GPS-apparaat. Het vizier was gebroken en nu blijkt dat mijn neus ook gebroken is."

De 31-jarige coureur stapte snel weer op de motor en wist de etappe nog te winnen. Met een voorsprong van een kleine drie minuten is hij de nieuwe leider in het klassement.

Het is niet de eerste keer dat Benavides zijn neus breekt. "Eerder gebeurde dat in een Ruta40-wedstrijd in Argentinië. Die heb ik toen gewonnen, hopelijk lukt dat nu ook", zegt de nummer twee van de Dakar Rally van 2018.

De Honda-coureur is dan ook van plan om vrijdag gewoon te starten in de laatste etappe voor de rustdag. "Mijn enkels doen behoorlijk pijn na de val, daar maak ik me eigenlijk meer zorgen over dan om mijn neus."

Sainz woest vanwege problemen met navigatie

De vijfde etappe was een van de zwaarste van de huidige editie van de woestijnrally, die voor de tweede keer op rij in Saoedi-Arabië wordt gehouden. Sommige coureurs verloren bovendien veel tijd door problemen met de navigatie.

Carlos Sainz sr., de titelverdediger bij de auto's, was daar woest over. "Dit is de veertiende keer dat ik meedoe aan de Dakar Rally, maar wat ik dit jaar allemaal meemaak, heeft weinig met rallysport te maken", foeterde de 58-jarige Spanjaard tegen Marca.

"Iedereen verdwaalt steeds en is op zoek naar de juiste route. Het is op deze manier een loterij. Het demotiveert me en ik walg ervan", aldus de vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz.

Sainz sr. heeft al 48 minuten achterstand op leider Stéphane Peterhansel. "Chapeau voor de deelnemers die aan de leiding staan, ​​omdat ze beter kunnen navigeren dan wij. Maar persoonlijk vind ik er weinig aan."

"Het lezen van het roadbook is dit jaar belangrijker dan goed kunnen racen. Je kunt hier beter langzamer rijden om onderweg de route goed te bestuderen, maar dat heeft in mijn ogen weinig met racen te maken."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de verdwaalde Sainz.