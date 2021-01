Motorrijder Kevin Benavides heeft donderdag de zware vijfde etappe van de Dakar Rally gewonnen. De Argentijn kwam onderweg behoorlijk ten val, maar is desondanks de nieuwe leider in het klassement.

De 456 kilometer lange etappe van de Saoedische hoofdstad Riyad naar Al Qaisumah gold als een van de zwaarste ritten in deze editie van de woestijnrally. Benavides kwam met nog 40 kilometer te gaan ten val, wat hem een bloedende neuswond opleverde.

Toch won de 31-jarige Argentijn de rit en greep hij de leiding in het klassement. De motorrijder won driemaal eerder een etappe in de Dakar Rally en eindigde in 2018 als tweede in het klassement.

Benavides heeft in het klassement een voorsprong van 2.51 minuten op de Fransman Xavier de Soultrait, die hij van de eerste plaats stootte. Paul Spierings is op de 36e plek de beste Nederlander.

Huzink achtste bij vrachtwagens

Bij de vrachtwagens was Gert Huzink op de achtste plek de beste Nederlander. Hij moest ruim acht minuten toegeven op de Russische etappewinnaar Andrey Karginov. Pascal de Baar (elfde) en Martin van den Brink (twaalfde) eindigden net buiten de top tien.

De Rus Dmitry Sotnikov blijft met ruim een half uur voorsprong op zijn landgenoot Karginov leider in het klassement. Van den Brink is op de negende plek de beste Nederlander.

Peterhansel blijft leiden bij auto's

Bij de auto's ging de etappezege naar de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers. De coureur van Toyota zag wel zijn team- en landgenoot Henk Lategan uitvallen na een zware crash.

Dertienvoudig eindwinnaar Stéphane Peterhansel behoudt de leiding in het klassement. 'Monsieur Dakar' kwam als derde over de finish en heeft in de rangschikking zes minuten voorsprong op de Qatarees Nasser Al Attiyah.

Erik van Loon leek op weg naar een topklassering en had aan het begin van de etappe de tweede tijd in handen. De Brabander verloor in de slotfase zelf nog ruim een uur en staat niet bij de eerste dertig in de daguitslag. Tim en Tom Coronel waren op de 36e plek de beste Nederlandse autocoureurs van de dag.

Vrijdag is de laatste etappe voor de rustdag in de woestijnrally. Op 15 januari wordt de laatste rit verreden.