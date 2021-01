Skeletonster Kimberley Bos stond dit seizoen na alle wereldbekerwedstrijden op het podium, maar toch rekent ze vrijdag niet op een medaille bij het EK in Winterberg. De 27-jarige Nederlandse denkt dat de concurrentie in het voordeel is.

"Het 'thuisbaanvoordeel' is in onze sport heel groot. Ik ben hier misschien honderd keer naar beneden gegaan, de drie Duitse vrouwen minstens tien keer zo vaak", zegt Bos. "Dat is zó'n voordeel. Ik denk dat de Duitsers teleurgesteld zijn als ze hier niet op één, twee en drie eindigen."

Bij de vier wereldbekerwedstrijden in Letland en Oostenrijk pakte de skeletonster uit Ede drie keer zilver en één keer brons. "Een medaille hier in Winterberg zou echt heel mooi zijn. Maar ik ga daar zeker niet van uit", aldus Bos.

"In de trainingen slee ik deze week wel heel goed. Ik zit qua tijd al dicht bij mijn persoonlijk record hier. Maar die Duitsers gaan echt wel een stukje harder. Ik verwacht niet dat ik hier wel even mijn vijfde medaille in de wereldbeker ga pakken."

De World Cup in Winterberg dient ook als EK. Bijna een jaar geleden eindigde Bos als negende bij het vorige EK, dat toen in het Letse Sigulda werd gehouden. Bij drie eerdere deelnames werd ze twee keer vijfde en een keer twaalfde.

In de wereldbekerstand bezet Bos met 835 punten de tweede plaats. Ze heeft 35 punten achterstand op de Oostenrijkse Janine Flock, die na vier wedstrijden aan de leiding gaat.