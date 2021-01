De kans is aanwezig dat Eythora Thorsdottir komende zomer niet zal meedoen aan de Olympische Spelen. De topturnster zegt donderdag in gesprek met de NOS alleen naar Tokio te willen als ze kan blijven samenwerken met Patrick Kiens, de coach met wie de KNGU onlangs brak.

Begin december maakte de Nederlandse turnbond bekend dat de samenwerking met coaches Frank Louter en Kiens is stopgezet. Dat besluit zou losstaan van het onderzoek naar de misstanden in de turnwereld, maar heeft onder meer te maken met Kiens' houding en moeizame samenwerking met collega-trainers.

Kiens is niet meer welkom bij trainingen van de Nederlandse selectie, maar Thorsdottir werkt nog wel met hem samen bij turnvereniging PAX in Hoofddorp. Het 22-jarige talent, een van de beste Nederlandse turnsters van het moment, is nog altijd niet van plan om met een andere coach verder te gaan.

"Ik wil verder met Patrick en anders niet", zegt Thorsdottir tegen de NOS. "Dat zeg ik niet zomaar. Patrick en ik zijn één team en je kan in een olympisch jaar niet zeggen dat je van trainer verandert. Zo makkelijk zit de wereld niet in elkaar."

'We kunnen dit niet zomaar in de prullenbak gooien'

De KNGU wil niet te veel kwijt over het besluit om te stoppen met Kiens, al is duidelijk dat hij deels moet vertrekken vanwege de moeizame samenwerking met collega-trainers. Thorsdottir zegt dat ze niet weet of ze het kan opbrengen om überhaupt met een andere coach naar de Spelen toe te werken.

"Het kan zeker zo zijn dat ik zonder Patrick niet naar de Olympische Spelen ga. Het is eng om dat hardop te zeggen, want dat wil je gewoon niet. Patrick heeft me van jongs af aan begeleid en we hebben zoveel goede momenten meegemaakt. Dat kunnen we niet zomaar in de prullenbak gooien. Zo zit ik niet in elkaar."

De turnbond gaat er ondanks de situatie van uit dat Thorsdottir zich volgende week op de centrale trainingslocatie in Nijmegen meldt voor een trainingsstage. "Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat ze komt", zegt technisch directeur Mark Meijer.