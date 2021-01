Spelers en coaches in de NBA hebben woensdagavond geschokt gereageerd op de bestorming van het Amerikaanse Capitool in Washington. Er heerst met name frustratie over de relatief zachte aanpak van de aanhangers van Donald Trump, in vergelijking met de manier waarop Black Lives Matter-demonstranten recent werden behandeld.

"Afgelopen zomer zag je tijdens protesten het leger, de Nationale Garde en de politie, en nu was er bijna niemand. Het bewijst dat er voor bepaalde groepen privileges zijn", zei coach Doc Rivers van Philadelphia 76ers tegen Amerikaanse media.

"Kan je je voorstellen wat er was gebeurd als het zwarte mensen waren geweest die het Capitool hadden bestormd? Het is een zorgwekkende situatie. Ik hoor veel mensen zeggen dat dit een aanval op de democratie is, maar zo zie ik het niet. De democratie zal altijd zegevieren."

Het Congres kwam woensdag samen in het Capitool om te debatteren over het tellen van de kiesmannen en om de definitieve verkiezingsuitslag vast te stellen, tot honderden aanhangers van president Trump het gebouw in wisten te komen.

De vergadering werd uitgesteld en aanwezige Congresleden moesten in veiligheid worden gebracht. Uren later werd het Capitool met hulp van de Nationale Garde ontruimd. In totaal kwamen vier mensen om het leven bij de ongeregeldheden.

'Verschil in aanpak laat zien dat er werk aan de winkel is'

In de NBA stonden woensdag elf wedstrijden op het programma. Miami Heat en Boston Celtics, die tegen elkaar speelden, kwamen voor aanvang van het duel met een gezamenlijke verklaring. Daarin werd eveneens een vergelijking gemaakt tussen de aanpak van de Black Lives Matter-demonstranten en de Trump-aanhangers.

"2021 is een nieuw jaar, maar sommige dingen zijn niet veranderd", aldus beide teams in de verklaring. "We spelen de wedstrijd met een zwaar gemoed, wetende dat demonstranten verschillend worden behandeld door de politieke leiders. Het is allemaal afhankelijk aan welke kant je staat."

"Het verschil tussen de manier waarop de Black Lives Matter-demonstranten afgelopen lente en zomer zijn aangepakt en de manier waarop deze demonstranten in Washington werden aangemoedigd om hun illegale acties door te zetten, laat zien hoeveel werk er aan de winkel is."

Ondanks de onrust zegt de NBA dat er niet is gesproken over het eventueel uitstellen van wedstrijden, wat wordt bevestigd door Miami Heat en Boston Celtics. "We hebben besloten te spelen om mensen plezier te bezorgen. Maar we moeten de ongelijkheid in de huidige maatschappij nooit vergeten. We zullen onze stemmen en dit platform blijven gebruiken om voor meer gelijkheid in de VS te zorgen."