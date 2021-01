Kamil Stoch heeft woensdag voor de derde keer in zijn carrière de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De 33-jarige schansspringer uit Polen deed dat in stijl door de slotwedstrijd in Bischofshofen te winnen.

Stoch, zondag ook de beste in Innsbruck, kwam op de schans van het Oostenrijkse Bischofshofen tot sprongen van 139 en 140 meter, goed voor een puntentotaal van 300,7.

Daarmee was hij duidelijk sterker dan de concurrentie. De Noor Marius Lindvik (137 en 140,5 meter) eindigde als tweede met 280,4 punten. De Duitser Karl Geiger, winnaar van de openingswedstrijd in Oberstdorf, werd derde met 277,3 punten.

In het eindklassement, waar de punten van de wedstrijden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen bij elkaar worden opgeteld, heeft Stoch bijna vijftig punten voorsprong op de nummer twee Geiger.

Stoch was in 2017 en 2018 ook al de beste in de Vierschansentournee. Door zijn derde eindzege komt de Pool in een illuster rijtje. Samen met de Noor Bjørn Wirkola en de Duitser Helmut Recknagel staat hij derde op de eeuwige ranglijst.

Alleen de Fin Janne Ahonen (vijf eindzeges) en de Duitser Jens Weissflog (vier eindzeges) wonnen het prestigieuze evenement vaker dan Stoch.