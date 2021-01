Motorcoureur Paul Spierings beleefde woensdag een heftige vierde etappe in de Dakar Rally. De 33-jarige Nederlander zag zijn Indiase collega-coureur Chunchunguppe Shivashankar Santosh levenloos op de grond liggen, stopte om hem te reanimeren en redde daarmee zijn leven.

"Santosh en Maurizio Gerini reden de hele tijd bij mij in het stof en haalden mij op een gegeven moment in", vertelt Spierings aan Rallymaniacs.com. "Bij het uitrijden van de tankstop trof ik opeens twee motoren aan die dwars over het pad heen lagen."

"Gerini stond op en rende meteen naar Santosh toe. Ik heb mijn motor er dwars voor gezet en de alarmknop ingedrukt. Toen ben ik er ook naartoe gerend en hebben we die jongen samen gereanimeerd. Na vijftien minuten kwam de helikopter en gaven we hem over. Op dat moment zat er gelukkig weer leven in en voelde ik zijn polsslag."

De 37-jarige Santosh werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Riyadh waar hij volgens zijn team Hero MotoSports inmiddels in stabiele toestand verkeert. "Ze houden hem nu nog in slaap, maar ik hoorde dat het goed gaat", aldus Spierings.

EHBO-cursus verplicht voor Dakar-deelnemers

Vorig jaar overleed de Nederlandse motorcoureur Edwin Straver aan de gevolgen van een crash in de Dakar Rally. "Dat moment spookte vandaag wel door mijn hoofd", aldus Spierings, die in de etappe als 58e werd geklasseerd. "Ik heb twee tandjes teruggeschakeld en de etappe rustig uitgereden."

Sinds dit jaar is een EHBO-cursus verplicht voor de deelnemers in Dakar. Daardoor wist Spierings hoe hij moest handelen. "Ik had nog nooit iemand in het echt gereanimeerd, maar ik wist door die cursus wel ongeveer wat ik moest doen. Gelukkig heeft hij het overleefd."

De Dakar Rally wordt donderdag hervat met de vijfde etappe van Riyad naar Qaisumah over 465 kilometer.