Nasser Al-Attiyah heeft woensdag in de Dakar Rally zijn derde achtereenvolgende etappezege geboekt. Bij de motoren pakte de Spanjaard Joan Barreda zijn tweede ritoverwinning.

De vijftigjarige Al-Attiyah, die in de tweede en derde etappe ook al de snelste was, bleef nummer twee Stéphane Peterhansel elf seconden voor op het 337 kilometer lange parcours. Henk Lategan, teamgenoot van Al-Attiyah bij Toyota, completeerde op anderhalve minuut de top drie.

Door zijn derde opeenvolgende zege verkleinde Al-Attiyah zijn achterstand op klassementsleider Peterhansel tot 4 minuten en 58 seconden. Carlos Sainz is op ruim 36 minuten de nummer drie van het klassement.

Erik van Loon beleefde een sterke proef en was op de tiende plek de beste Nederlander. Hij gaf ruim elf minuten toe op de etappewinnaar. Zijn landgenoot Bernhard ten Brinke ging niet meer van start in de vierde etappe, van Wadi ad-Dawasir naar Riyad. Zijn auto raakte in de derde etappe zwaar beschadigd.

Barreda grijpt tweede ritzege bij motoren

Motorcoureur Barreda, die ook al de tweede etappe won, kwam na 2 uur, 46 minuten en 50 seconden over de finish. Dat was voor de Spanjaard van Honda ruim voldoende om voor de 26e keer in zijn loopbaan te zegevieren in een Dakar-etappe.

Ross Branch (Yamaha) uit Botswana gaf een kleine zes minuten toe op de ritwinnaar en eindigde als tweede. De Australiër Daniel Sanders van KTM completeerde op zes minuten en negen seconden de top drie. Paul Spierings was op de 58e plek de beste Nederlander.

In het algemeen klassement is Xavier de Soultrait, die de vijfde tijd noteerde, de nieuwe leider. De Fransman neemt de koppositie over van de Amerikaan Skyler Howes, die dertien minuten en dertien seconden verloor.

Sotnikov pakt dagzege bij de trucks

Bij de trucks ging de dagzege naar de Rus Dmitry Sotnikov (Kamaz), die zijn landgenoot Andrey Karginov (Kamaz) tien tellen achter zich hield. De Wit-Rus Aliaksei Vishneuski werd derde.

Bij de quads ging de overwinning naar de Argentijn Manuel Andujar, die een minuut sneller was dan zijn landgenoot Nicolas Cavigliasso.

De etappe van donderdag is 456 kilometer lang en gaat van Riyad naar Al Qaysumah.