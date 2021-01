Het is een slechte dag voor de Nederlandse deelnemers aan de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Autocoureur Bernhard ten Brinke vloog vier keer over de kop en kan niet verder. Truckers Maurik van den Heuvel en Richard de Groot moesten de rally dinsdag ook verlaten na een zware crash.

Ten Brinke was op weg naar een topvijfklassering, maar met nog 40 kilometer te gaan in de derde etappe sloeg de auto van de Achterhoeker en zijn Belgische navigator Tom Colsoul op hoge snelheid viermaal over de kop.

Het duo is er ongedeerd van afgekomen, maar de schade aan hun Toyota is te groot om door te kunnen. "We hadden niet door dat de weg er plots zo hobbelig bij lag", reageert Colsoul bij Sporza.

"Hier eindigt Dakar voor ons, want de auto valt niet te repareren. Gelukkig hebben we zelf niks, op wat spierpijn na. De ontgoocheling is wel enorm."

Ten Brinke werd vorig jaar nog zevende in het klassement.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de beschadigde auto van Ten Brinke.

Van den Heuvel vliegt ook over de kop

Van den Heuvel reed op de zevende plaats bij de trucks, toen hij halverwege de 403 kilometer lange etappe over de kop vloog. De truck van de Brabander is total loss.

"We zaten lekker in de race toen we over een punt van een duin reden", vertelt Van den Heuvel op zijn website. "We werden zo'n 20 meter gelanceerd. We kwamen op onze neus terecht en zijn over de kop gegaan. Vervolgens klapte er ook nog een jeep achter op ons. Wat een ellende."

Van den Heuvel en zijn bijrijders Wilko van Oort en Martijn van Rooij bleven ongedeerd. Ze namen voor de zevende keer deel aan de woestijnrally en stonden tiende in het klassement.

Ook De Groot moest de strijd staken na een stevige crash. De trucker uit Noordwijkerhout reed rond de tiende plaats toen het misging. Na Gert Huzink zijn ze de tweede en de derde Nederlandse uitvaller.

Dagzege opnieuw voor Al Attiyah

Topcoureur Nasser Al Attiyah schreef de derde etappe bij de auto's op zijn naam. Eerder won hij de proloog en de eerste etappe. De Qatarees staat tweede in het klassement, met een achterstand van 5.09 minuten op dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel uit Frankrijk. Alle andere deelnemers hebben al meer dan 25 minuten achterstand op 'Monsieur Dakar'.

Bij de motoren boekte de Australische KTM-rijder Toby Price al zijn tweede dagsucces in deze editie van de Dakar Rally. De Amerikaan Skyler Howes (KTM) is de nieuwe klassementsleider.

Bij de buggy's finishte Kees Koolen op een verdienstelijke achtste plek. In het klassement staat de Brabander zeventiende met een achterstand van bijna anderhalf uur op de Chileen Francisco López Contardo.

Siarhei Viazovich uit Belarus won de etappe bij de trucks, Martin van den Brink werd elfde.