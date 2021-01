Bernhard ten Brinke is dinsdag flink gecrasht in de derde etappe van de Dakar Rally. Nasser Al Attiyah boekte zijn derde dagsucces in Saoedi-Arabië.

Ten Brinke was in de derde etappe, over 403 kilometer met start en finish in Wadi Ad Dawasir, op weg naar een topvijfklassering. Maar met nog 40 kilometer te gaan sloeg de Toyoya van de Achterhoeker en zijn Belgische navigator Tom Colsoul over de kop.

Het duo is er ongedeerd van afgekomen, maar de schade aan hun Toyota is groot. Ze verliezen uren en spelen geen rol van betekenis meer in het klassement.

Ten Brinke begon met een vijfde plek in de proloog veelbelovend aan de woestijnrally. In de eerste etappe verloor hij ook al veel tijd, waarna hij maandag met een tiende plek weer wat klom in het klassement.

Ten Brinke doet voor de achtste keer mee in de Dakar Rally, waar hij vorig jaar zijn beste prestatie evenaarde door zevende te worden in het eindklassement.

Nasser Al Attiyah won al voor de derde keer een etappe in deze editie van de Dakar Rally. Foto: Pro Shots

Dagzege opnieuw voor Al Attiyah

Topcoureur Al Attiyah schreef de derde etappe bij de auto's op zijn naam. Eerder won hij de proloog en de eerste etappe.

De Qatarees staat tweede in het klassement, met een achterstand van 5.09 minuten op dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel uit Frankrijk. Alle andere deelnemers hebben al meer dan 25 minuten achterstand op 'Monsieur Dakar'.

Toby Price boekte al zijn tweede etappezege in deze editie van de Dakar Rally. Toby Price boekte al zijn tweede etappezege in deze editie van de Dakar Rally. Foto: Pro Shots

Price wint bij motoren

Bij de motoren boekte de Australische KTM-rijder Toby Price al zijn tweede dagsucces in deze editie van de Dakar Rally. De tweevoudig winnaar had een kleine voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) zette de derde tijd neer. Paul Spierings was op de 34e plek de beste Nederlander.

De Spanjaard Joan Barreda (Honda), winnaar van de tweede etappe, verloor veel tijd in de proef die vooral over duinen voerde. Hij verspeelde de leiding in het algemeen klassement. Ook de Amerikaan Ricky Brabec (Honda), de eindwinnaar van vorig jaar, kwam op ruime achterstand binnen.

De Amerikaan Skyler Howes (KTM), die als vierde finishte in de etappe, is de nieuwe klassementsleider. Hij heeft 33 seconden voorsprong op Benavides. Price klom naar de vierde plek op 1.52 van Howes.

Bij de buggy's finishte Kees Koolen op een verdienstelijke achtste plek. In het klassement staat de Brabander zeventiende met een achterstand van bijna anderhalf uur op de Chileen Francisco López Contardo.

De trucks zijn momenteel nog onderweg in de derde etappe.