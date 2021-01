Joost Luiten begint deze maand met een nieuwe caddie en een nieuwe puttcoach aan het nieuwe seizoen. Nederlands beste golfer heeft zich ten doel gesteld om uiteindelijk terug te keren in de top vijftig van de wereld.

Luiten, momenteel de mondiale nummer 164, zag zijn caddie Maarten Bosch na anderhalf jaar vertrekken en heeft nu gekozen voor de ervaren Engelsman Jason Hempleman. Met zijn nieuwe coach, Rob Mouwen, werkte hij tussen 2011 en 2015 ook al samen.

"In die periode heb ik mijn beste golf gespeeld en mijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst behaald (hij eindigde 2013 als 49e en 2014 als 29e, red.). Ik weet zeker dat Rob een heel goede aanvulling is op het team", schrijft Luiten dinsdag op zijn website.

De 34-jarige Nederlander heeft na een teleurstellend golfjaar ook contact gezocht met een vertrouwenspersoon en hoopt dat alle veranderingen hem leiden naar een beter jaar, dat later deze maand begint met het prestigieuze Abu Dhabi Championship.

"Mijn doelen voor 2021 heb ik al een tijdje in mijn hoofd: een toernooi winnen, de top honderd van de wereld in en zo de weg terug zien te vinden naar de top vijftig", schrijft hij. "Ik weet dat het mogelijk is als ik de topvorm terugvind en ik mezelf op alle fronten iets kan verbeteren."

Het Abu Dhabi Championship begint op 21 januari. Luiten zal daarna onder meer op de Dubai Desert Classic en de Saudi International in actie komen.