Murthel Groenhart is dinsdag door GLORY toegevoegd aan de fightcard voor het evenement op 30 januari, waarbij ook Rico Verhoeven in actie komt en dat in totaal vier titelgevechten kent. De kickboksorganisatie spreekt van "een van de grootste evenementen in de geschiedenis van onze sport".

Amsterdammer Groenhart neemt het in een gevecht om de titel in het weltergewicht op tegen de Franse titelhouder Cédric Doumbé. Ze staan voor de derde keer tegenover elkaar. In 2016 won Doumbé, maar een jaar later wist Groenhart hem te verslaan in een wereldtitelgevecht.

"Doumbé en Groenhart halen elkaar op sociale media het bloed onder de nagels vandaan", zegt GLORY-topman Robbie Timmers tegen NU.nl. "Die twee hebben echt een hekel aan elkaar, het zit heel diep."

Aanvankelijk zou Groenhart het vorige maand al opnemen tegen zijn grote rivaal tijdens het eerste evenement van GLORY sinds de coronacrisis. De 34-jarige kickbokser moest zich echter terugtrekken wegens een ribblessure.

Daarop nam Doumbé het op GLORY 76 met succes op tegen zijn landgenoot Karim Ghajji. De wereldkampioen won het gevecht in de derde ronde op knock-out.

De Fransman Cédric Doumbé won 74 van zijn 82 gevechten. Foto: GLORY

'Ben Saddik gaat het Verhoeven heel moeilijk maken'

Het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tussen Verhoeven en Jamal Ben Saddik vormt het hoofdgevecht van GLORY 77, dat zonder publiek in Rotterdam zal worden gehouden. Dit is echt een van de grootste fightcards in de geschiedenis van het kickboksen", zegt de trotse Timmers.

"Iedereen kent Rico Verhoeven natuurlijk, maar ook Ben Saddik is een grote naam geworden. Hij is oersterk en ontzettend explosief."

"In 2017, bij zijn vorige gevecht tegen Verhoeven, was hij niet de fitste. Maar nu ziet hij er superfit uit, hij is beter dan ooit en gaat het Rico heel moeilijk maken, dat weet ik zeker", kijkt de GLORY-topman vooruit.

Fightcard GLORY 77 Lichtgewicht: Itay Gershon (Isr)-Guerric Billet (Fra)

Zwaargewicht: Raul Catinas (Roe)-Martin Pacas (Slo)

Zwaargewicht: Antonio Plazibat (Kro)-Tarik Khbabez (Mar)

Lichtzwaargewicht: Luis Tavares (Ned)-Donegi Abena (Sur)

Titelgevecht bantamgewicht (v): Tiffany van Soest (VS)-Aline Pereira (Bra)

Titelgevecht weltergewicht: Cédric Doumbé (Fra)-Murthel Groenhart (Ned)

Titelgevecht lichtzwaargewicht: Artem Vakhitov (Rus)-Alex Pereira (Bra)

Titelgevecht zwaargewicht: Rico Verhoeven (Ned)-Jamal Ben Saddik (Mar)

Pereira kan eerste GLORY-vechter met twee titels worden

Het derde titelgevecht is in het lichtzwaargewicht, waar de Rus Artem Vakhitov zijn kampioensriem verdedigt tegen Alex Pereira. De Braziliaan is al titelhouder in het middengewicht en kan de eerste kickbokser bij GLORY worden die in twee gewichtsklassen kampioen is.

"Pereira walst in zijn gewichtsklasse over iedereen heen, hij heeft al zijn tegenstanders vermorzeld", aldus Timmers. "Nu gaat hij een klasse hoger voor de titel."

Zijn zus Aline Pereira neemt het op tegen de Amerikaanse Tiffany van Soest om de wereldtitel in bantamgewicht bij de vrouwen.

GLORY 77 zal net als het vorige evenement niet op televisie te zien zijn. De kickboksbond biedt op zijn website een stream aan.