Bernhard ten Brinke heeft zich maandag enigszins hersteld van zijn tegenvallende eerste etappe in de Dakar Rally. De Nederlandse autocoureur werd tiende in de tweede rit. Bij de motoren boekte Joan Barreda een gedenkwaardige zege.

Toyota-rijder Ten Brinke gaf op het parcours tussen Bisha en Wadi Ad Dawasir ruim 21 minuten toe op dagwinnaar Nasser Al Attiyah, die zaterdag ook de proloog had gewonnen. Stéphane Peterhansel eindigde op 2 minuten en 35 seconden als tweede en Carlos Sainz (+9,17 minuten) werd derde.

De Fransman Peterhansel gaat aan de leiding in het klassement, met een voorsprong van ruim 6,5 minuut op titelverdediger Sainz. Al Attiyah (+9.14) is de nummer drie. Ten Brinke heeft een achterstand van bijna 42 minuten en staat op plek negen.

Ten Brinke is er voor de achtste keer bij in de Dakar Rally, waar hij vorig jaar zijn beste prestatie evenaarde door zevende te worden in het eindklassement. De Nederlander vormt een duo met de Belg Tom Colsoul.

Joan Barreda vierde een jubileum. Foto: Pro Shots

Jubileum voor Barreda

Bij de motoren was de dagzege voor de Spanjaard Barreda, die al voor de 25e keer een etappe in de Dakar Rally won.

De Honda-rijder bleef de Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (tweede) en de Chileen Pablo Quintanilla (derde) voor en leidt in het klassement met een marge van 6.23 minuten ten opzichte van Brabec. Paul Spierings is op plek 35 (+1:18.20) de beste Nederlander.

Bij de trucks ging de winst voor de tweede dag op rij naar Dmitry Sotnikov. De Rus was in zijn Kamaz ruim drie minuten sneller dan landgenoot Ayrat Mardeev. Martin van den Brink was wederom de beste Nederlander, nu op de negende plaats. Dat is ook zijn plek in het klassement, waarin Sotnikov ruim aan de leiding gaat.

De Dakar Rally, die voor het tweede jaar op rij door Saoedi-Arabië gaat, duurt nog tot en met 15 januari.