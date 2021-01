Gary Anderson kan zijn verlies in de finale van het WK darts relativeren. De Schot moest de wereldtitel zondagavond aan Gerwyn Price laten, die in Alexandra Palace met 7-3 te sterk was.

"Uiteraard is het teleurstellend als je wordt verslagen in de finale, maar ik mag al heel blij zijn dat ik de finale überhaupt heb gehaald", zei de vijftigjarige Anderson na zijn nederlaag in Londen.

De wereldkampioen van 2015 en 2016 kende de afgelopen jaren mede door fysieke problemen een terugval. Hij kon zich niet meer meten met de absolute top en begon als nummer dertien van de wereld aan het WK.

"De afgelopen weken waren een bonus voor me", aldus Anderson. "Ik zou dit jaar eigenlijk beginnen door met Ryan Searle te trainen, maar in plaats daarvan zat ik nog hier in Londen. Het is mooi dat ik weer op dit niveau meedoe."

Anderson liet oude vorm weer zien

Anderson had de finale bereikt door af te rekenen met Madars Razma, Mensur Suljovic, Devon Petersen, Dirk van Duijvenbode en Dave Chisnall. Op zijn partij tegen Suljovic na kende hij weinig problemen en liet hij zijn oude vorm weer zien.

In de finale moest hij zijn meerdere erkennen in Price. De Welshman mag zich voor het eerst wereldkampioen noemen en neemt de status als nummer één van de wereld over van Michael van Gerwen.