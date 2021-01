Gerwyn Price zat naar eigen zeggen op een roze wolk na zijn gewonnen wereldtitel bij het darts. De Welshman rekende zondag in de WK-finale af met Gary Anderson (7-3) en werd daarmee voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen.

"Ik heb nog niet eerder in mijn leven zoveel druk gevoeld", zei Price na afloop op het podium. "Ik heb nog niet eerder in zo'n situatie gezeten, het was zwaar. Het gaat nog wel een paar dagen duren voordat ik besef wat ik heb gedaan. Ik zit op een roze wolk."

"Dit is te gek", vervolgde Price, die ook de koppositie op de wereldranglijst overneemt van Michael van Gerwen, even later bij RTL7. "Ik voelde bij de laatste dubbel precies wat mijn vrouw en familie zouden voelen."

Price erkent dat hij zich nog wanhopig voelde toen hij elf matchdarts miste. Anderson kwam daardoor nog terug tot 6-3. "Honderd miljoen procent. Ik keek naar de score en het was 6-2, 6-3. Ik dacht: ik heb nog drie sets te gaan en dat is het. Gelukkig miste Gary wat dubbels in de laatste leg. Ik weet niet wat ik moet zeggen."

"Ik was dramatisch in het begin, in elk geval niet zo goed als ik kan zijn. Daarna zette ik hem onder druk en had ik het voet op het gaspedaal. Maar toen ik dacht aan mijn eerste wereldtitel, was het moeilijk om de winnende dubbel te raken."

"Ik droomde al jaren van deze trofee, want het is niet veel spelers gegeven om de wereldtitel te pakken. Ik kan niet wachten op het moment dat John McDonald mij als wereldkampioen omroept. Niet slecht toch voor een voormalige rugbyspeler? De namen van Phil Taylor, Michael van Gerwen en Peter Wright staan op deze trofee en het is te gek om hen op te volgen. Er zullen er meer gaan volgen."