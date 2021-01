Gerwyn Price kan zijn geluk niet op met zijn eerste wereldtitel darts. De Welshman won zondag in de finale in Londen met 7-3 van Gary Anderson en werd en passant ook nog eens de nieuwe nummer één van de wereld.

"Ik heb nog niet eerder in mijn leven zoveel druk gevoeld. Ik heb nog niet eerder in zo'n situatie gezeten, het was zwaar. Het gaat nog wel een paar dagen duren voordat ik besef wat ik heb gedaan. Ik zit op een roze wolk", zei Price.

Price nam de nummer één-positie op de wereldranglijst over van Michael van Gerwen. De Brabander, die werd uitgeschakeld in de kwartfinales, was liefst zeven jaar lang de koploper op de zogenoemde Order of Merit, maar staat nu tweede daarop.

"Als je kijkt hoe ik in het afgelopen jaar heb gespeeld, dan denk ik dat ik de wereldtitel verdien en de nummer één-positie, maar nu begint het echte werk was. Dit is wel te gek. Ik voelde bij de laatste dubbel precies wat mijn vrouw en familie zouden voelen."

Gerwyn Price kijkt vol bewondering naar de trofee van het WK. Gerwyn Price kijkt vol bewondering naar de trofee van het WK. Foto: ANP

'Niet slecht toch voor een oud-rugbyspeler?'

Price erkent dat hij zich nog wanhopig voelde toen hij in de slotfase liefst elf matchdarts miste. Anderson kwam van een 1-5-achterstand daardoor nog terug tot 3-6, maar echt spannend werd het niet meer.

"Honderd miljoen procent. Ik keek naar de score en het was 6-2, 6-3. Ik dacht: ik heb nog drie sets te gaan en dat is het. Gelukkig miste Gary wat dubbels in de laatste leg. Ik weet niet wat ik moet zeggen."

"Ik was dramatisch in het begin, in elk geval niet zo goed als ik kan zijn. Daarna zette ik hem onder druk en had ik het voet op het gaspedaal. Maar toen ik dacht aan mijn eerste wereldtitel, was het moeilijk om de winnende dubbel te raken."

"Ik droomde al jaren van deze trofee, want het is niet veel spelers gegeven om de wereldtitel te pakken. Ik kan niet wachten op het moment dat John McDonald mij als wereldkampioen omroept. Niet slecht toch voor een oud-rugbyspeler?"