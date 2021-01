Wat moet je weten over de finale?

Bij de laatste twee geldt een 'best of 13-format', dus wie het eerst zeven sets op zijn naam schrijft, wint de finale. Naast een plek in een mooi rijtje van winnaars, levert winst ook 548.000 euro op. De verliezend finalist moet zich tevreden zien te stellen met een bedrag van 219.200 euro.