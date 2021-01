Mathieu van der Poel sprak zondag van zijn beste cross van dit seizoen na zijn demonstratie bij de wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst. De regerend wereldkampioen reed bijna de hele veldrit alleen op kop en bleef nummer twee en rivaal Wout van Aert ruim anderhalve minuut voor.

"Nee, ik had niet iets te bewijzen", aldus Van der Poel na afloop tegen Sporza. "Ik had mijn beste dag tot nu toe dit veldritseizoen. Ik had gelijk een goed gevoel op het parcours. Ik kan alleen maar tevreden zijn vandaag."

"Vorige week moest ik nog een halve ronde toegeven op Van Aert in Dendermonde", vervolgde Van der Poel, die in het Belgische dorp bijna drie minuten na Van Aert binnenkwam. "Ik had een goede dag en een mooi tempo en mooie lijn te pakken. Het was een leuke middag."

Voor Van der Poel was het zijn vierde zege in vijf dagen tijd. De 25-jarige Brabander zegevierde in Bredene (woensdag), Baal (vrijdag), Gullegem (zaterdag) en zondag dus ook in Hulst. De teller staat dit seizoen al op acht overwinningen in elf wedstrijden.

Van der Poel wacht nu een trainingsstage in het buitenland. Het is door de reisrestricties en de ontwikkelingen rond het coronavirus nog niet duidelijk waar de kopman van Alpecin-Fenix zijn tenten gaat opslaan.

Wout van Aert moest flink toegeven op zijn rivaal Mathieu van der Poel. Wout van Aert moest flink toegeven op zijn rivaal Mathieu van der Poel. Foto: ANP

Van Aert: 'Had duidelijk de benen niet'

Van Aert sprak over een slechte dag in Hulst. "Ik had duidelijk de benen niet", zei hij tegen Sporza. "Mijn benen draaiden niet zoals ik wilde. Ik dacht eerst dat het misschien aan de banden lag, maar dat was niet zo."

"Het is niet mijn slechtste dag van het seizoen", vervolgde de renner van het Nederlandse Jumbo-Visma. "Maar als Mathieu zijn beste dag heeft, moet ik top zijn om in zijn buurt te blijven en dat was ik niet. Ik had een beter gevoel dan bij de vorige koers in Baal. Ik vond het een heel mooi parcours, maar het zat er niet in."