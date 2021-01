Kamil Stoch heeft zondag in Innsbruck de derde wedstrijd om de Vierschansentournee gewonnen. De 33-jarige Pool is daarmee de oudste winnaar bij een wedstrijd van het prestigieuze evenement in ruim 65 jaar.

In de eerste ronde sprong Stoch 127,5 meter, waarmee hij direct aan de leiding ging. De heersend oympisch kampioen verbeterde zichzelf in de tweede sprong zelfs naar 130 meter.

Met een leeftijd van 33 jaar en 223 dagen hoort Stoch bij de veteranen onder de schansspringers. Alleen de Oostenrijker Sepp Bradl was in 1954 nog ouder toen hij in Bischofshofen en Innsbruck wedstrijden om de Vierschansentournee won. Bradl boekte beide overwinningen kort voor zijn 36e verjaardag.

Eerder werd Stoch tweede in Obertsdorf en op Nieuwjaardsdag vierde in Garmisch Partenkirchen. Met 809,9 punten gaat de tweevoudig eindwinnaar aan de leiding in het klassement, voor zijn landgenoot David Kubacki (794,7).

Coronavirus voorkwam bijna Poolse deelname

In Innsbruck kwamen de Poolse springers uitstekend voor de dag. Kubacki werd derde met 126 en 127 meter en Piotr Zyla eindigde dankzij sprongen van 126,5 en 124,5 meter als vierde. Alleen de Sloveen Anze Lanisek (127,5 en 123,5 meter) kon zich op de tweede plaats tussen de Polen mengen.

Aanvankelijk leken de Poolse schansspringers niet mee te kunnen doen aan de tournee, omdat hun teamgenoot Klemens Muranka positief had getest op het coronavirus en de hele ploeg in quarantaine moest. Nadat Muranka twee negatieve testen kon overleggen, mochten de Polen op 28 december toch deelnemen aan de eerste wedstrijd in Oberstdorf.

Woensdag wordt de Vierschansentournee afgesloten met een wedstrijd in het Oostenrijkse Bischofshofen.