Go Ahead Eagles moet komende twee duels een groot aantal spelers missen door een corona-uitbraak binnen de selectie. Trainer Kees van Wonderen vreest het voorlopig zonder elf spelers en enkele leden van de technische staf te moeten stellen.

Op de eerste training van Go Ahead in 2021 ontbraken zondagochtend elf spelers vanwege het coronavirus. Het gaat om basiskrachten Jay Gorter, Sam Beukema, Bas Kuipers, Luuk Brouwers, Jay Idzes en Jacob Mulenga en de wisselspelers Julliani Eersteling, Maël Corboz, Sam Crowther, Quiermo Dumay en Sven Jansen.

Zondag ondergingen spelers en staf van de Keuken Kampioen Divisie-ploeg uit Deventer een nieuwe coronatest, waarvan maandag de uitslag bekend wordt. Dinsdag (uit tegen Jong PSV) en vrijdag (thuis tegen TOP Oss) staan de eerste wedstrijden na de korte winterstop op het programma. Volgens de coronarichtlijnen van de KNVB heeft Go Ahead nog voldoende spelers over om de wedstrijden door te laten gaan.

Trainer Van Wonderen zegt tegen De Stentor dat hij verwacht de elf spelers in beide duels te moeten missen. Een woordvoerder van de club houdt in gesprek met ANP nog een slag om de arm.

"Ik kan nu alleen zeggen dat corona binnen de selectie heeft toegeslagen. Zodra de uitslagen binnen zijn, kunnen we meer zeggen over de actuele situatie. Maandag is een ijkmoment", aldus de woordvoerder.

Aanvoerder Jeroen Veldmate was vorige maand de eerste speler die positief testte bij Go Ahead. Hij is inmiddels hersteld en trainde zondag weer mee.

Go Ahead staat met 26 punten uit zeventien wedstrijden in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie.

