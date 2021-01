Bernhard ten Brinke is zondag ver buiten de top tien geëindigd in de eerste etappe van de Dakar Rally. De autocoureur werd zaterdag nog vijfde in de proloog.

De eerste etappe van de Dakar Rally, die net als vorig jaar geheel in Saoedi-Arabië wordt gehouden, voerde de deelnemers over 622 kilometer van Djedda naar Bisha. Het parcours was vrij snel, al vormden enkele rotsblokken lastige hindernissen.

Toyota-coureur Ten Brinke verloor met zijn Belgische bijrijder Tom Colsoul in de openingsfase veel tijd en klom uiteindelijk nog op naar een negentiende plek. Hij moest ruim 23 minuten toegeven.

"Het was een zware en uitdagende etappe", reageerde Ten Brinke. "Door de vele rotsen liepen de banden langzaam leeg. In het tweede deel zijn we voorzichtig naar de finish gereden."

Erik van Loon, die zaterdag 23e werd, liep zware schade aan zijn Toyota op toen hij tegen een rotsblok reed en verloor enkele uren. Op het derde tussenpunt had Van Loon nog de zesde tussentijd neergezet. Tim en Tom Coronel eindigden als 39e.

Titelverdediger Carlos Sainz sr. schreef de eerste etappe op zijn naam. De vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. bleef na een spannend duel dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel nipt voor. Sainz herstelde zich zo van een zwakke proloog, waarin hij slechts 28e werd.

Carlos Sainz sr. (rechts) voor de start van de etappe. Carlos Sainz sr. (rechts) voor de start van de etappe. Foto: Pro Shots

Motorcoureur Price grijpt leiding

Bij de motoren ging de dagwinst naar Toby Price. De 33-jarige Australiër bleef de Argentijn Kevin Benavides en de Oostenrijker Matthias Walkner voor.

"Het was een goede dag voor ons met een paar kleine foutjes. Het was vooral zaak om rustig te blijven", aldus Price, die de navigatie "heel tricky" noemde. Twee van zijn concurrenten, Ricky Brabec en Joan Barreda, hadden daar meer last van. De Honda-teamgenoten raakten in de Saoedische woestijn van de route af en verloren veel tijd.

Brabec, die ruim achttien minuten moest toegeven op Price, zegevierde vorig jaar bij de motoren. Hij werd daarmee de eerste Amerikaanse Dakar-winnaar en won zaterdag ook de proloog.

Paul Spierings was op de 48e plek de beste Nederlandse motorcoureur. De buggy's en vrachtwagens zijn momenteel nog onderweg in de eerste etappe.