Leg Bunting! 1-2 (0-1)



Bunting is voorlopig foutloos op zijn dubbels. Dit keer vindt hij met zijn eerste pijl de benodigde dubbel-20 en daarmee behoudt 'The Bullet' zijn eigen leg. Het probleem van de Engelsman ligt voorlopig bij het scoren, want daar loopt hij behoorlijk achter op de Welshman (97,1 om 107,46).