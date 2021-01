Mathieu van der Poel heeft zaterdag zijn zevende zege van het veldritseizoen geboekt. De 25-jarige wereldkampioen was bij afwezigheid van een aantal concurrenten de beste tijdens de Cyclocross in het Belgische Gullegem.

Van der Poel begon slecht door onderuit te gaan, maar schroefde het tempo gaandeweg op. Het Britse talent Tom Pidcock kon lang volgen, maar moest de Nederlander ook laten gaan en werd tweede. De Belg Jens Adams completeerde het podium.

Onder anderen Wout van Aert, de grote rivaal van Van der Poel, was er niet bij in Gullegem. Dat gold ook voor namen als Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Toon Aerts.

Bij zijn vorige twee wedstrijden in Bredene en Baal was Van der Poel ook al de beste. De Brabander bracht zijn totaal op zeven overwinningen in tien crosses.

Eerder op de dag ging de overwinning bij de vrouwen naar de Hongaarse Kata Blanka Vas, voor Inge van der Heijden en de Belgische Sanne Cant. Ook in die wedstrijd ontbrak met onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand en Denise Betsema een aantal toppers.

De veldrijders werken toe naar het WK van eind deze maand in Oostende, waar Van der Poel en Alvarado hun regenboogtrui verdedigen.