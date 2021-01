Bernhard ten Brinke is zaterdag als vijfde geëindigd in de proloog van de Dakar Rally. De Nederlandse autocoureur gaf op het elf kilometer lange parcours veertien seconden toe op winnaar Nasser Al-Attiyah.

Al-Attiyah, die al jaren meedoet in de top en de Dakar Rally drie keer won, vormde de top drie met de Zuid-Afrikaan Brian Baragwanath en Yazeed Al-Rajhi uit Saoedi-Arabië. Carlos Sainz, de winnaar van vorig jaar, werd 28e.

Ten Brinke is er voor de achtste keer bij in de Dakar Rally, waar hij vorig jaar zijn beste prestatie evenaarde door zevende te worden in het klassement. De Toyota-rijder vormt een duo met de Belg Tom Colsoul.

Erik van Loon kwam met zijn Franse bijrijder Sébastian Delaunay als 23e over de finish. De broers Tim en Tom Coronel verloren flink wat tijd en werden 49e.

Bij de motoren eindigden Nederlanders Paul Spierings en Olaf Harmsen respectievelijk als 37e en 85e. De dagzege was voor de Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec. De buggy's en de trucks, de andere twee disciplines waarin Nederlanders meedoen, zijn nog niet gefinisht.

De Dakar Rally wordt voor het tweede jaar op rij in Saoedi-Arabië gehouden. Er wordt in totaal 7.600 kilometer afgelegd met start en finish in Djedda. Het evenement duurt tot en met 15 januari.