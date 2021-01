Hoewel Gary Anderson vrijdag indruk maakte met zijn 5-1-zege op Dirk van Duijvenbode in de kwartfinales van het WK darts, blijft hij bescheiden. De wereldkampioen van 2015 en 2016 is nog niet bezig met een mogelijke derde titel.

"Het was misschien wel mijn beste spel in twee jaar. Ik wil vooral lekker darten. Ik ben weer beter geworden. In de laatste jaren was het niks", zei Anderson na zijn overwinning op Van Duijvenbode.

"Ik bekijk het wedstrijd voor wedstrijd. Ik kwam hier zonder zelfvertrouwen en ben nog steeds niet honderd procent, maar het gaat steeds beter. Ik kom er wel weer en klop al langzaam weer op de deur."

De vijftigjarige Schot heeft mede door fysieke ongemakken inderdaad mindere jaren achter de rug, maar lijkt zijn oude vorm te hebben hervonden. Met name zijn WK-zege op Mensur Suljovic - hij maakte zich kwaad vanwege onder meer het trage tempo van de Oostenrijker - lijkt iets in hem te hebben losgemaakt.

"Ik moet een aantal spelers ervoor bedanken dat ze het vuurtje in me weer hebben aangewakkerd", aldus Anderson, zonder daarbij namen te noemen. "Er wordt weleens gezegd dat ik beter gooi naarmate ik bozer word en ik denk dat ze me nu boos hebben gemaakt."

Anderson krijgt zaterdagavond tegen Dave Chisnall, die vrijdag de vloer aanveegde met Michael van Gerwen, de kans om voor de vijfde keer de finale van het PDC-WK te halen. Eerder op de avond is Stephen Bunting-Gerwyn Price de andere halvefinalepartij.