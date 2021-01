Kei Nishikori heeft zaterdag bekendgemaakt dat hij in maart meedoet aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De voormalig nummer vier van de wereld is de derde speler op de deelnemerslijst in Rotterdam.

Lange tijd waren Daniil Medvedev en Jannik Sinner de enige twee spelers op de lijst, omdat er vanwege het verschuiven van de Australian Open onzekerheid was over het doorgaan van het toernooi.

Dinsdag werd bekend dat veel evenementen een andere datum krijgen en dat het toernooi in Ahoy niet in februari, maar op 1 maart begint. Met Medvedev, Sinner en Nishikori zijn de nummers 4, 37 en 41 van de wereldranglijst vastgelegd.

De 31-jarige Nishikori deed in 2019 al eens mee aan het ABN AMRO-toernooi. Hij reikte toen tot de halve finales, waarna hij werd verslagen door Stan Wawrinka. De US Open-finalist van 2014 stond in zijn hoogtijdagen op plaats vier van de ATP-ranking.

In de komende weken zullen meer deelnemers van het ABN AMRO-toernooi bekendgemaakt worden. Vorig jaar ging de eindzege naar de Fransman Gaël Monfils.