Dawid Kubacki heeft op Nieuwjaarsdag dankzij een recordsprong de prestigieuze schansspringwedstrijd in Garmisch-Partenkirchen op zijn naam geschreven. De Pool bleef de Noor Halvor Egner Granerud voor bij het tweede evenement van het Vierschansentoernooi.

De dertigjarige Kubacki kwam bij zijn eerste sprong tot 139 meter en maakte bij zijn tweede poging grote indruk met een recordafstand van 144 meter, samen in totaal goed voor 282,1 punten. Het oude record in Garmisch-Partenkirchen was in handen van de Zwitser Simon Ammann (143,5 meter in 2010).

Granerud (274,9 punten) eindigde als tweede en voorkwam zo een volledig Pools podium. De derde plek ging naar Piotr Zyla (260,4 punten) en regerend olympisch kampioen Kamil Stoch (260 punten) eindigde als vierde.

Het was deze week de vraag of het Poolse team überhaupt zou kunnen beginnen aan de Vierschansentournee. Klemens Muranka werd positief getest op het coronavirus. Daardoor leek de hele ploeg te worden uitgesloten van de eerste wedstrijd in het Duitse Oberstdorf, maar door een negatieve test op maandagavond mochten de Polen dinsdag toch gewoon meedoen.

Dawid Kubacki maakte indruk in Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki maakte indruk in Garmisch-Partenkirchen. Foto: ANP

Vierschansentournee telt nog twee wedstrijden

De wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen geldt traditiegetrouw als het tweede onderdeel van het toernooi en wordt altijd op Nieuwjaarsdag afgewerkt. Vorig jaar zegevierde de Noor Marius Lindvik op de eerste dag van het jaar.

De eerste wedstrijd van de Vierschansentournee werd dinsdag in Oberstdorf gewonnen door de Duitser Karl Geiger. Komende week staan er nog wedstrijden in het Oostenrijkse Innsbruck (maandag) en Bischofshofen (woensdag) op het programma.

De Vierschansentournee werd vorig jaar gewonnen door Kubacki. Ook in 2017 en 2018 ging de eindzege naar een Pool (Stoch).