Gerwyn Price is er op het WK darts constant mee bezig dat hij de kans heeft om Michael van Gerwen af te lossen als nummer één van de wereld. De als derde geplaatste Welshman slaagt alleen in die missie als hij wereldkampioen wordt.

"Ik denk er iedere dag aan. Wie zou dat niet doen? Zeven jaar geleden was ik nog niet eens darter. Nu sta ik in de kwartfinales en kan ik de nummer één en wereldkampioen worden", zei Price tegen de media in het Londense Alexandra Palace.

De nummer drie van de wereld overtuigde woensdag in zijn vierderondepartij voor het eerst dit WK. Hij zette de in vorm verkerende Mervyn King met 4-1 opzij en wacht in de kwartfinales een duel met Daryl Gurney.

Price beseft dat hij verder moet verbeteren om het niveau van Van Gerwen te halen, die al een aantal rondes indruk maakt. "Als je de titel wil pakken, moet je super zijn", aldus de Welshman. "Michael is in topvorm, maar het kan iedere dag verschillen. Je wint het toernooi niet in de tweede of derde ronde, maar pas in de finale."

Gerwyn Price liet dit jaar zien tot de top te behoren door een aantal toernooien te winnen. Foto: PDC/Lawrence Lustig

'Van Gerwen kan altijd iets extra's'

De 35-jarige Price was onder de indruk van de manier waarop Van Gerwen in de vierde ronde van Joe Cullen won. De Nederlandse nummer één van de wereld kwam met 1-3 achter, maar haalde een hoog niveau en won alsnog met 4-3.

"Het komt in dat soort wedstrijden altijd op 1 of 2 procent aan. Hij kan altijd iets extra's", aldus Price. "Daarom is hij de nummer één van de wereld en is hij al tien jaar lang de beste van allemaal."

De kwartfinales van het WK darts staan op Nieuwjaarsdag op het programma. Price, die bij de vorige editie van het WK zijn beste prestatie neerzette door de halve eindstrijd te halen, komt net als Van Gerwen 's avonds in actie.