Becky Hammon heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) geschiedenis geschreven in de NBA. De assistent van San Antonio Spurs had in het duel met Los Angeles Lakers als eerste vrouw ooit de leiding over een team uit de Amerikaanse basketbalcompetitie.

De 43-jarige Hammon werd tot haar eigen verrassing naar voren geschoven toen hoofdcoach Gregg Popovich werd weggestuurd wegens commentaar op de leiding. "Hij wees toen naar mij", zei ze. "Hij zei: 'Ze zijn voor jou.' Dat was het. Precies zoals hij is."

Op het moment dat Hammon het roer in het tweede kwart overnam van Popovich stond San Antonio Spurs elf punten achter op de Lakers. Uiteindelijk kon ze haar ploeg niet voor een afgetekende nederlaag behoeden: 107-121.

Desondanks genoot de oud-topbasketbalster in het AT&T Center. "Het was een heel mooi moment voor me", vertelde ze. "Ik zit al sinds 2007 bij de club en sindsdien hebben ze veel tijd in me geïnvesteerd."

Hammon is sinds 2014 assistent bij San Antonio Spurs. Ze werd daarmee ook de eerste vrouwelijke assistent in de NBA. Als topbasketbalster kwam ze uit voor New York Liberty (1999-2006) en San Antonio Stars (2007-2014).