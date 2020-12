Becky Hammon zorgde in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) voor een historisch moment in de NBA. De assistent van San Antonio Spurs had in het duel met Los Angeles Lakers tot haar eigen verrassing als eerste vrouw ooit de leiding over een team uit de Amerikaanse basketbalcompetitie.

De 43-jarige Hammon werd naar voren geschoven toen hoofdcoach Gregg Popovich werd weggestuurd wegens commentaar op de leiding. "Hij wees toen naar mij", zei ze. "Hij zei: 'Jij hebt het.' Dat was het. Precies zoals hij is."

De keuze voor Hammon is bijzonder, want niet alleen in de NBA, maar ook in de drie andere grote Amerikaanse sportcompetities (MLB, NFL en NHL) hebben vrouwen zelden een voorname rol.

De laatste jaren krijgen vrouwen wel steeds vaker een voorname functie bij grote Amerikaanse clubs. Zo is Hammon dit seizoen een van de tien fulltime vrouwelijke assistent-coaches in de NBA. In 2014 was ze namens de Spurs de eerste.

Bovendien werd de Amerikaanse Kim Ng in november de eerste vrouwelijke technisch directeur ooit in een van vier grote Amerikaanse sporten (American football, basketbal, honkbal en ijshockey). Ze ging aan de slag bij MLB-club Miami Marlins.

'Ik denk dat ze ooit hoofdcoach wordt'

Op het moment dat oud-topbasketbalster Hammon het roer in het tweede kwart overnam van Popovich stond San Antonio Spurs elf punten achter op de Lakers. Uiteindelijk kon ze haar ploeg niet voor een afgetekende nederlaag behoeden: 107-121.

Desondanks genoot de oud-topbasketbalster in het AT&T Center. "Het was een groots moment voor me", vertelde ze. "Ik zit al sinds 2007 bij de club en sindsdien hebben ze veel tijd in me geïnvesteerd."

Hammon kreeg veel complimenten. Niet alleen van haar eigen spelers, maar ook van vedette LeBron James van de Lakers. "Ze heeft hard gewerkt en dan krijg je vanzelf kansen. Ze liet haar talenten en haar liefde voor de sport zien", zei hij. "Ze doet het geweldig. Ik wil haar feliciteren."

Lakers-coach Frank Vogel voorziet een mooie toekomst voor Hammon. "Ze weet echt waar ze het over heeft en ze is intelligent. Ze zit niet voor niets al een tijdje in de NBA en ik denk dat ze ooit hoofdcoach wordt."