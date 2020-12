LeBron James heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een fraaie mijlpaal bereikt in de NBA. De 36-jarige sterspeler van Los Angeles Lakers was voor de duizendste keer op rij goed voor minimaal tien punten.

De jarige James had een belangrijk aandeel in de 107-121-overwinning op San Antonio Spurs. De zestienvoudig All-Star maakte 26 punten en kwam ook tot vijf rebounds en acht assists.

James had de langste reeks van minstens tien punten in een wedstrijd al een tijdje in handen. Op 30 maart 2018 loste hij Michael Jordan al af door voor de 867e keer op rij de dubbele cijfers te halen.

Voor de laatste keer dat James er niet in slaagde om minstens tien punten te maken moeten we bijna veertien jaar terug. Op 5 januari 2007 kwam hij namens Cleveland Cavaliers tot een puntentotaal van acht.

De Lakers wonnen drie van de eerste vijf wedstrijden van het NBA-seizoen, waarmee de regerend kampioen op de vijfde plek staat in de Western Conference. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de Spurs opnieuw de tegenstander.