Voor het tweede jaar op rij wordt de Dakar Rally in Saoedi-Arabië gehouden. De auto's, trucks, motors, buggy's en quads krijgen 7.600 kilometer voor de kiezen met een start en finish in de stad Djedda. Het etappeschema en alle Nederlandse deelnemers op een rij.

Etappeschema

Zondag 3 januari, eerste etappe van Djedda naar Bisha over 622 kilometer

Maandag 4 januari, tweede etappe van Bisha naar Wadi Ad-Dawasir over 685 kilometer

Dinsdag 5 januari, derde etappe met start en finish in Wadi Ad-Dawasir (630 kilometer)

Woensdag 6 januari, vierde etappe van Wadi Ad-Dawasir naar Riyad over 813 kilometer

Donderdag 7 januari, vijfde etappe van Riyad naar Buraidah over 625 kilometer

Vrijdag 8 januari, zesde etappe van Buraidah naar Hail over 655 kilometer

Zaterdag 9 januari, rustdag

Zondag 10 januari, zevende etappe van Hail naar Al Jawf over 737 kilometer

Maandag 11 januari, achtste etappe van Al Jawf naar Neom over 709 kilometer

Dinsdag 12 januari, negende etappe met start en finish in Neom (579 kilometer)

Woensdag 13 januari, tiende etappe van Neom naar Al-Ula over 583 kilometer

Donderdag 14 januari, elfde etappe van Al-Ula naar Yanbu over 557 kilometer

Vrijdag 15 januari, twaalfde etappe van Yanbu naar Djedda over 452 kilometer

Bernhard ten Brinke verschijnt dit jaar namens Toyota met het Belgische team van Overdrive aan de start van de Dakar Rally. Foto: ANP

Nederlandse deelnemers

Motoren

25. Paul Spierings

115. Olaf Harmsen



Auto's

306. Bernhard ten Brinke met de Belg Tom Colsoul

312. Erik van Loon met de Fransman Sébastian Delaunay

347. Tim Coronel met Tom Coronel

Buggy's

416. Kees Koolen en Jurgen van den Goorbergh

454. Gert-Jan van der Valk en Branco de Lange

Trucks

506. Martin van den Brink met Wouter de Graaf en de Tsjech Daniel Kozlovsky

515. Pascal de Baar met Jan van der Vaet en Stefan Slootjes

519. Maurik van den Heuvel met Wilko van Oort en Martijn van Rooij

523. William de Groot met Marcel Snijders en Bart Gloudemans

525. Richard de Groot met Jan Hulsebosch en Markus Laan

528. Alexander Koot met Remco Aangeenbrug en Wesley van Groningen

529. Mitchel van den Brink met Rijk Mouw en Wilfred Schuurman

537. William van Groningen met Cornelis Marten de Wit en Jaco van Groningen