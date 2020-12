Jelle Galema valt opnieuw buiten de olympische hockeyselectie, nadat hij in 2016 op het nippertje de Spelen misliep. De vrijgekomen plek in de trainingsgroep wordt ingevuld door Roel Bovendeert.

De 28-jarige Galema kreeg vorige week van bondscoach Max Caldas en diens assistent Rick Mathijssen in een persoonlijk gesprek te horen dat hij niet naar Tokio zal afreizen.

"Jelle is gedreven en een teamplayer maar we zagen dat zijn kansen om Tokio te halen zeer klein waren", aldus Caldas woensdag. "Daarom ben ik samen met Rick een paar dagen geleden naar hem toe gereden. Nee, dat was geen leuke boodschap, maar wel een eerlijk en goed gesprek."

Galema, momenteel hockeyend bij Den Bosch, speelde 76 interlands en maakte acht doelpunten voor het nationale team. De aanvaller behaalde met Oranje zilver bij het WK in 2014. In 2016 viel hij bij het laatste selectiemoment af voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Oranje komt van 2 tot en met 10 januari bij elkaar op Papendal, waarna de spelers terugkeren naar hun clubs voor de herstart van de nationale competitie op 31 januari.

Hoewel de selectie uit 25 spelers bestaat, zullen maar 24 internationals zich melden bij bondscoach Caldas. Verdediger Sander de Wijn is geblesseerd en heeft een aantal maanden revalidatie voor de boeg.