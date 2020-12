Milwaukee Bucks heeft dinsdagavond (lokale tijd) een NBA-record gebroken door 29 driepunters te noteren. De formatie uit Wisconsin won mede daardoor met liefst 144-97 van Miami Heat.

De Bucks hadden 51 pogingen nodig om tot 29 driepunters te komen. Alle spelers die in actie kwamen droegen bij aan het record, op Giannis Antetokounmpo na. De tweevoudig Most Valuable Player (MVP) in de NBA miste zijn twee pogingen.

Het oude record stond op naam van Houston Rockets, dat op 7 april 2019 tegen Phoenix Suns 27 driepunters noteerde. Tot dinsdagavond kwam Milwaukee Bucks in één NBA-wedstrijd nooit verder dan 22 driepunters.

Na het eerste kwart tegen Miami Heat was de score al 46-26, na een voorsprong van 12-0. Khris Middleton had met 25 punten een belangrijk aandeel in de zege. Hij noteerde vier driepunters. Jrue Holiday was goed voor zes driepunters.

Vorig seizoen was Miami Heat in de halve finales van de Eastern Conference nog te sterk voor Milwaukee Bucks. De twee ploegen spelen woensdagavond (lokale tijd) opnieuw tegen elkaar.