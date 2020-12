Karl Geiger heeft de eerste wedstrijd van de Vierschansentournee gewonnen. De 27-jarige Duitser sprong op zijn favoriete schans in Oberstdorf naar een score van 291,1 punten.

Geiger sprong 127 en 136,5 meter in het zuiden van Duitsland. Hij liet de Pool Kamil Stoch (288,3) en de Noor Marius Lindvik (281,2) achter zich. Stoch en de andere Poolse deelnemers kregen pas dinsdag te horen dat ze toch mee mochten doen.

Het Poolse team leek maandag nog de openingswedstrijd van de Vierschansentournee te moeten overslaan, omdat een van de skispringers (Klemens Muranka) positief had getest op het coronavirus.

Muranka had direct contact gehad met de rest van de ploeg en dus werden ook al zijn landgenoten uitgesloten van deelname. Een tweede test bij Muranka viel maandag echter negatief uit, waarop de hele ploeg dinsdag groen licht kreeg.

De volgende wedstrijd in de Vierschansentournee is traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag in Garmisch-Partenkirchen, waarna ook Innsbruck (3 januari) en Bischofshofen (6 januari) nog aan bod komen.

De vorige editie van de Vierschansentournee werd gewonnen door Dawid Kubacki, die zich de derde Pool mocht noemen die de beste was in de prestigieuze wedstrijd.