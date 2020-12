De Poolse schansspringers kunnen dinsdag toch meedoen aan de openingswedstrijd van de Vierschansentournee in Oberstdorf.

Omdat alle deelnemers uit Polen bij een nieuwe coronatest een negatieve uitslag kregen, gaf de organisatie ze alsnog toestemming om in actie te komen op de 137 meter lange schans in Oberstdorf.

Het Poolse team kreeg maandag nog te horen dat het de wedstrijd in Zuid-Duitsland moest overslaan, omdat één van de schansspringers (Klemens Muranka) positief was getest op het coronavirus.

Muranka had direct contact gehad met de rest van de ploeg en dus werden ook al zijn landgenoten uitgesloten van deelname. Een tweede test bij Muranka viel maandag echter negatief uit, waarop alle betrokkenen maandagavond nogmaals een coronatest aflegden.

Polen heeft met Dawid Kubacki de winnaar van de Vierschansentournee van vorig jaar in de gelederen. Ook drievoudig olympisch kampioen Kamil Stoch, twee keer winnaar van het prestigieuze evenement, is onderdeel van het team.

De resultaten van de kwalificatie van maandag zijn geschrapt. Dinsdagmiddag komen alle 62 schansspringers, onder wie de Polen, in actie in de knock-outronde. De beste dertig gaan in de finaleronde strijden om de winst.