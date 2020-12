Gerwyn Price heeft maandag met veel moeite de achtste finales van het WK darts gehaald. De als derde geplaatste Welshman kwam met de schrik vrij tegen de Noord-Ier Brendan Dolan: 4-3. Ook Glen Durrant (de komende tegenstander van Dirk van Duijvenbode) en Gary Anderson bereikten de laatste zestien.

Price, een van de grote concurrenten van Michael van Gerwen, maakte het vooral zichzelf moeilijk tegen Dolan. 'The Iceman' stond continu op voorsprong, maar kon zijn opponent door foutjes niet eerder van zich afschudden.

In de beslissende set kwam het aan op de vijfde leg, waarin Price toesloeg met een 72-finish. Hij eindigde op een gemiddelde van ruim 99 en een finishpercentage van 50 procent.

Topfavoriet Van Gerwen zag eerder met Peter Wright, de nummer twee van de wereld, al een concurrent uitgeschakeld worden in Londen. Daar kwam Price dus bijna bij.

De 35-jarige Price, die op het WK nog de enige is die Van Gerwen kan aflossen als nummer één van de wereld, staat in de volgende ronde tegenover Mervyn King.

Durrant weerstaat comeback Baggish

Durrant won in de laatste partij van de avond met 4-2 van Danny Baggish en dwong daarmee een duel in de vierde ronde af met Van Duijvenbode. De Nederlander maakte tijdens de middagsessie indruk door Adam Hunt met 4-0 te verslaan.

De als twaalfde geplaatste Durrant, dit seizoen winnaar van de Premier League, leek op weg naar een simpele zege. Vanaf 3-0 kwam Baggish, verantwoordelijk voor de uitschakeling van tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis, echter sterk terug.

De ongeplaatste Amerikaan won twee sets op rij en dwong zelfs nog bijna een beslissende zevende set af. Met zijn tweede matchdart, terwijl Baggish klaar stond om 40 uit te gooien, wist Durrant dat op het nippertje te voorkomen.

Voor Durrant is het pas zijn tweede WK bij de PDC. Daarvoor speelde 'Duzza' bij dartsbond BDO, waar hij in 2016, 2017 en 2018 drie keer op rij de wereldtitel pakte.

Gary Anderson moest soms lachen om zijn tegenstander Mensur Suljovic. Gary Anderson moest soms lachen om zijn tegenstander Mensur Suljovic. Foto: ANP

Anderson komt irritatie te boven

Tweevoudig wereldkampioen Anderson ergerde zich enorm aan het tempo van Suljovic, die veel trager gooit. Ondanks zijn irritatie pakte de nummer dertien van de wereld de openingsset, waarin beide spelers geen hoog niveau haalden.

Nadat Suljovic tegen de verhouding in op 1-1 kwam nam Anderson opnieuw de leiding, maar de Schot zat duidelijk niet lekker in zijn vel. Toen Suljovic zijn achterstand omboog in een 3-2-voorsprong leek het gedaan met Anderson, die zich wonderwel oprichtte en de laatste twee sets alsnog vrij makkelijk pakte.

Anderson is bezig aan zijn twaalfde WK bij de PDC. Hij veroverde de wereldtitel in 2015 en 2016 en was verliezend finalist in 2011 en 2017. Vorig jaar strandde hij in de achtste finales.

