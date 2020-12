Gary Anderson heeft maandag met veel moeite de achtste finales van het WK darts gehaald. De tweevoudig wereldkampioen ergerde zich flink aan zijn trage tegenstander Mensur Suljovic, maar won met 4-3.

De vijftigjarige Anderson gooit in een hoger tempo en had duidelijk moeite met het lange wachten na iedere beurt. Ondanks zijn ergernis pakte de nummer dertien van de wereld de openingsset, waarin beide spelers geen hoog niveau haalden.

Nadat Suljovic tegen de verhouding in op 1-1 kwam nam Anderson opnieuw de leiding, maar de Schot zat duidelijk niet lekker in zijn vel. Toen Suljovic zijn achterstand omboog in een 3-2-voorsprong leek het gedaan met Anderson, die zich wonderwel oprichtte en de laatste twee sets alsnog vrij makkelijk pakte.

Anderson is bezig aan zijn twaalfde WK bij de PDC. Hij veroverde de wereldtitel in 2015 en 2016 en was verliezend finalist in 2011 en 2017. Vorig jaar strandde hij in de achtste finales.

Later op maandag staan nog de partijen Gerwyn Price-Brendan Dolan en Glen Durrant-Danny Baggish op het programma in het Londense Alexandra Palace. Durrant of Baggish is de volgende tegenstander van Dirk van Duijvenbode.