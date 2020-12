Roel Boomstra krijgt een andere tegenstander in de strijd om de wereldtitel in het dammen. Zijn tegenstander, wereldkampioen Alexander Georgiev uit Rusland, heeft zich maandag teruggetrokken.

Georgiev ziet het volgens de organisatie van het evenement in Eindhoven niet zitten om af te reizen. "Hij wil bij nader inzien pas spelen als corona de wereld uit is", zegt Arjan de Vries van dambond KNDB.

De 45-jarige wereldkampioen is niet op andere gedachten te brengen. "We volgen de richtlijnen van NOC*NSF voor een veilige sportomgeving, maar dat kon hem niet vermurwen", aldus De Vries. "Hij heeft ons bedankt voor het gedane werk en we respecteren zijn persoonlijke afweging."

De strijd om de wereldtitel dammen wordt ieder jaar gehouden; het ene jaar via een tweestrijd en het jaar erop met een groot toernooi. De winnaar van het tweekamp - in dit geval Boomstra - krijgt in het derde jaar de kans om de winnaar van het grote toernooi (Georgiev) uit te dagen.

Georgiev pakte vorig jaar in Ivoorkust voor de tiende keer in zijn loopbaan de wereldtitel. De 27-jarige Boomstra is de wereldkampioen van 2016 en 2018 en treedt nu zeer waarschijnlijk aan tegen de Chinees Pan Yiming.

De wereldtitelstrijd zou eind januari worden gehouden en wordt vanwege de afmelding van Georgiev mogelijk met enkele weken opgeschoven.