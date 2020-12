De Poolse skispringer Dawid Kubacki kan zijn vorig jaar behaalde titel in de Vierschansentournee niet verdedigen. Kubacki moet dinsdag, net als de rest van het Poolse team, in de openingswedstrijd in Oberstdorf toekijken omdat een van de skispringers positief is getest op het coronavirus.

De organisatoren van de serie van vier wedstrijden maakten het maandag kort voor het begin van de kwalificaties bekend. Het betekent dat niet alleen Kubacki, maar ook oud-winnaar en olympisch kampioen Kamil Stoch ontbreekt in Oberstdorf.

De positieve test werd afgenomen bij Klemens Muranka, die zich op Instagram excuseerde en schreef dat hij geen symptomen had. Omdat er sprake was geweest van direct contact zijn de andere springers ook niet welkom.

Latere tests moeten uitwijzen of de Polen kunnen terugkeren in het toernooi, maar voor de eindzege doen ze in ieder geval niet meer mee.

Het Vierschansentoernooi wordt traditiegetrouw in Oberstdorf (29 december), Garmisch-Partenkirchen (1 januari), Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari) gehouden. In 2017 en 2018 ging de titel net als vorig jaar naar een Pool (Stoch).