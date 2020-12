Dallas Mavericks heeft zondagavond historie geschreven in de NBA. De formatie uit Texas stond halverwege met een recordaantal van vijftig punten verschil voor en bezorgde Los Angeles Clippers uiteindelijk de grootste nederlaag ooit (124-73).

Bij rust leidde Dallas Mavericks al met 77-27 in het Staples Center in Los Angeles. Nog nooit was het verschil halverwege zo groot tussen twee ploegen in de NBA sinds de schotklok in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd ingevoerd.

Het oude record stond op naam van Golden State Warriors. De ploeg uit Californië ging in november 1991 halverwege met een voorsprong van 47 punten aan de leiding tegen Sacramento Kings.

Los Angeles Clippers liet zich in de tweede helft van een iets betere kant zien tegen Dallas Mavericks, maar het was niet genoeg om voor een comeback te zorgen in eigen huis. Het verschil in punten was uiteindelijk 51.

Grote man bij Dallas Mavericks was Luka Doncic, goed voor 24 punten, negen rebounds en acht assists. Josh Richardson droeg met 21 punten, drie rebounds en twee assists bij aan de eerste overwinning van zijn ploeg dit seizoen.

De Clippers, die hun eerste twee wedstrijden in de Western Conference wel wonnen, moesten het in het historische duel zonder sterspeler Kawhi Leonard stellen.