Veldrijdster Lucinda Brand heeft zondag ook de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De in vorm verkerende Nederlandse was de sterkste in een stormachtig Dendermonde, waar alle deelnemers het erg moeilijk hadden in de blubber.

Er stond vanwege storm Bella een tijdje een vraagteken achter de cross in Dendermonde. De organisatie besloot de wedstrijd door te laten gaan, al werd het parcours iets aangepast.

Op het glibberige en modderige parcours - de rijdsters hadden alle moeite om op de been te blijven en zakten soms letterlijk tot de knieën weg - moest Brand haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado aanvankelijk laten gaan.

Ze haalde de regerende wereld- en Europees kampioene echter bij, reed weg en was door niemand meer te achterhalen. Alvarado werd ook nog gepasseerd door de Amerikaanse Clara Honsinger en kwam als derde over de finish.

De overwinning past in het seizoen van de 31-jarige Brand, die al haar negende zege behaalde en tijdens de eerdere twee wereldbekers in Tabór en Namen ook al de beste was.

Later op zondag trotseren de mannen het uitdagende parcours in Dendermonde, waarbij rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw de strijd met elkaar aangaan.

