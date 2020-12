Wout van Aert heeft zondag op imponerende wijze de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Dendermonde gewonnen. De renner van Jumbo-Visma kwam in stormachtige omstandigheden bijna drie minuten voor nummer twee Mathieu van der Poel over de streep. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucinda Brand, die daarmee ook de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen won.

Vanwege storm Bella stond er een tijdje een vraagteken achter de cross in Dendermonde. De organisatie besloot de wedstrijd door te laten gaan, al werd het parcours iets aangepast.

Er werd vooral reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe duel tussen rivalen Van der Poel en Van Aert. De Belg ging het beste om met de zware omstandigheden in Dendermonde en reed al snel weg van de concurrentie, onder wie Van der Poel.

Op het loodzware parcours vol modder breidde Van Aert zijn voorsprong alleen maar uit. Op de streep had hij uiteindelijk 2 minuten en 49 seconden voorsprong op Van der Poel, die tweede werd. Toon Aerts was op de derde plek de tweede Belg op het podium.

Dat de omstandigheden zwaar waren, bleek wel uit de vele opgaves. Onder anderen Lars van der Haar en Tom Pidcock hadden het zo lastig in de blubber, dat ze voortijdig opgaven.

Een met modder bedekte Lucinda Brand is op weg naar weer een veldritzege.

Brand boekte negende zege van seizoen

Op het glibberige en modderige parcours - de rijdsters hadden alle moeite om op de been te blijven en zakten soms letterlijk tot de knieën weg - moest Brand haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado aanvankelijk laten gaan.

Ze haalde de regerende wereld- en Europees kampioene echter bij, reed weg en was door niemand meer te achterhalen. Alvarado werd ook nog gepasseerd door de Amerikaanse Clara Honsinger en kwam als derde over de finish.

De overwinning past in het seizoen van de 31-jarige Brand, die al haar negende zege behaalde en tijdens de eerdere twee wereldbekers in Tabór en Namen ook al de beste was.

