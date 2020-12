Russell Westbrook heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) in een bijzonder rijtje geschaard. De sterspeler van Washington Wizards werd de vierde speler die een triple-double noteerde in zowel de eerste als de tweede wedstrijd van een nieuw NBA-seizoen.

De 32-jarige Westbrook was in de wedstrijd tegen Orlando Magic, die door Wahington Wizards wel met 120-130 werd verloren, goed voor vijftien punten, vijftien rebounds en twaalf assists. In de nacht van woensdag op donderdag liet Westbrook tegen Philadelphia 76ers (113-107-verlies) met 21 punten, elf rebounds en vijftien assists eveneens een triple-double noteren.

Magic Johnson (twee keer), Oscar Robertson en Jerry Lucas zijn de andere drie spelers die erin slaagden om tijdens de eerste twee wedstrijden van het NBA-seizoen een triple-double te noteren. Westbrook is wel de eerste speler die dat voor een nieuwe club doet. De negenvoudig All-Star verruilde eerder deze maand Houston Rockets voor Washington Wizards.

Door de triple-double tegen Philadelphia 76ers belandde Westbrook ook in een select gezelschap. De Amerikaan was pas de zesde speler in de NBA die bij zijn debuut voor een nieuwe club dubbele cijfers noteerde in punten, rebounds en assists.

Westbrook kon vanwege de nederlaag tegen Orlando Magic niet blij zijn met zijn bijzondere prestatie. "Deze nederlaag is mijn fout. We hebben onszelf niet in de positie gebracht om te winnen en dat komt vooral door mij. Ik miste veel te veel simpele schoten."

Houston Rockets begon het seizoen met een nederlaag. Ondanks 44 punten van James Harden, die eerder deze week een boete van 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) had gekregen voor het overtreden van de coronaregels, was Portland Trail Blazers na verlenging te sterk: 128-126. Vanwege coronaperikelen werd de eerste competitiewedstrijd van Houston Rockets nog uitgesteld.