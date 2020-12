Los Angeles Lakers heeft zich hersteld van de valse start van het nieuwe NBA-seizoen. Drie dagen na de nederlaag tegen stadgenoot Los Angeles Clippers wonnen de basketballers van de regerend kampioen vrijdag met 138-115 van Dallas Mavericks.

LeBron James liet nog maar eens zien een liefhebber te zijn van het spelen tijdens de kerstdagen. Met 22 punten, zeven rebounds en tien assists had hij een groot aandeel in de overwinning in het lege STAPLES Center in Los Angeles.

De 35-jarige sterspeler schuift daarmee op naar de tweede plaats van meest trefzekere spelers met Kerst in de NBA-historie. Met 383 punten in vijftien kerstduels moet hij alleen de eerder dit jaar verongelukte Kobe Bryant (395 punten in zestien wedstrijden) nog boven zich dulden.

"Het is heerlijk om met Kerstmis te mogen spelen", liet James al voor de wedstrijd weten. "Mensen hebben net hun cadeaus geopend en iedereen is opgetogen. Het is mooi dat wij ze dan ook iets mogen geven, al is het natuurlijk niet hetzelfde nu de trouwe Lakers-fans hier niet mogen zijn."

James was tegen Dallas niet de topscorer voor zijn ploeg. Die eer ging naar Anthony Davis, die 28 punten voor zijn rekening nam. Montrezl Harrell was net als James goed voor 22 punten.

Vorig seizoen loodste James de Lakers naar een historische zeventiende NBA-titel. Het nieuwe seizoen opende de titelverdediger dinsdag met een 109-116-nederlaag tegen Los Angeles Clippers.