Alle sponsordeals van Japanse bedrijven met de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio zijn verlengd. Het gaat om 68 bedrijven die trouw blijven aan het evenement, dat door de coronapandemie met een jaar is uitgesteld naar de zomer van 2021.

"We hebben onlangs een overeenkomst bereikt met alle binnenlandse partners om hun contract voor de Spelen van Tokio in 2020 te verlengen tot 2021", verklaarde Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité, donderdag. "Nu 2020 ten einde loopt, willen we hen nogmaals bedanken voor hun voortdurende steun."

De organisatie kan de financiële steun goed gebruiken, want de kosten van de Spelen zijn door het uitstel gestegen met 2,3 miljard euro naar 12,6 miljard euro, zo werd woensdag bekend. Vooral de coronamaatregelen vormen een extra aanslag op het budget.

De kosten van de Spelen waren al voor de coronacrisis fors gestegen. Bij de toewijzing in 2013 ging Tokio nog uit van 6,1 miljard euro aan kosten. Het budget is inmiddels vijf keer aangepast.

De steun van het Japanse bedrijfsleven strookt niet helemaal met het enthousiasme van de bevolking over de uitgestelde Spelen. Recent bleek uit een onderzoek van de nationale omroep NHK dat een grote meerderheid van de Japanners het evenement het liefst uitgesteld of zelfs afgelast ziet worden.

De Spelen beginnen op 23 juli en eindigen op 8 augustus. Het internationaal olympisch comité (IOC) liet al meerdere malen weten dat het evenement hoe dan ook zal doorgaan, ongeacht de ontwikkeling van het coronavirus.