Sterspeler James Harden van Houston Rockets heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een boete van 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) gekregen voor het overtreden van de coronaregels.

Harden is zonder mondkapje te zien in een video van een drukbezocht feestje. Het is spelers verboden naar bars of nachtclubs en naar bijeenkomsten waarbij meer dan vijftien mensen samenkomen te gaan.

De 31-jarige Amerikaan geeft op Instagram toe dat hij op een feestje was, maar ontkende dat de beelden waren gefilmd in een nachtclub, zoals Amerikaanse media beweerden. Hij zegt dat het om een feestje van zijn vriendin ging.

"Ze wordt chef en brengt haar werknemers succes", aldus Harden. "Het is elke dag wel wat. Maar hoe vaak mensen ook proberen mijn naam door het slijk te halen, het zal ze niet lukken. De waarheid komt altijd boven."

Harden zou in de nacht van woensdag op donderdag met de Rockets aantreden tegen Oklahoma City Thunder, maar die wedstrijd werd uitgesteld omdat de ploeg uit Houston mede door coronaperikelen te weinig spelers beschikbaar had.

De wedstrijd tussen de Rockets en de Thunder is de eerste die niet doorgaat in dit NBA-seizoen, dat in de nacht van dinsdag op woensdag van start ging. In tegenstelling tot bij de play-offs van vorig seizoen worden er weer gewoon thuis- en uitduels gespeeld, al gebeurt dat grotendeels zonder publiek.