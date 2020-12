De omstreden topzwemmer Sun Yang heeft komend jaar wellicht toch de mogelijkheid om mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het internationale sporttribunaal CAS moet de dopingzaak waarvoor de Chinees eerder acht jaar werd geschorst opnieuw bekijken van de rechter.

Sun, die al jaren domineert op de 200, 400 én 800 meter vrije slag, kreeg zijn schorsing in februari opgelegd omdat hij in 2018 een dopingcontrole had geweigerd. Zwembond FINA sprak hem aanvankelijk vrij, maar na beroep van antidopingbureau WADA kwam het CAS alsnog tot een achtjarige schorsing.

De 29-jarige Sun vocht die schorsing echter met succes aan bij een Zwitserse rechter, die meeging in het betoog van de advocaten van de zwemmer dat de voorzitter van het CAS-panel negatieve opmerkingen over China had gemaakt.

De zaak bij het CAS moet nu over met een andere voorzitter. Afhankelijk van wanneer de zaak dient, bestaat de mogelijkheid dat Sun alsnog kan deelnemen aan de Spelen in Tokio, die op 23 juli 2021 beginnen.

Sun is met onder meer drie keer olympisch goud en elf wereldtitels een grootheid in het zwemmen, maar lang niet bij iedereen geliefd. De Chinees zat in 2014 al eens een schorsing van drie maanden uit na een positieve dopingtest.

Vorig jaar zomer mocht hij in afwachting van de zaak bij het CAS meedoen aan de WK langebaan, waarbij een aantal medaillewinnaars weigerden om met hem op het podium te staan.